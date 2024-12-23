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Ташкинов Епифан

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ташкинов Епифан
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
412-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.10.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
02.10.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 222об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 412 муж
Урожд. - Ташкинов Деонисий Епифанов
Отец - Ташкинов Епифан (д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Новоселов Стефан
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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