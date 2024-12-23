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Брагин Аксен

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Брагин Аксен
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
406-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.09.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
22.09.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 222об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 406 жен
Урожд. - Брагина Евфросинья Аксенова
Отец - Брагин Аксен (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Аристова Дарья Миронова
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Аристов Мирон
Комментарий наборщика
в метрике:»Оксен»
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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