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Крычкова Марфа Васильева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Крычкова Марфа Васильева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
398-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.09.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
03.09.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 222об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 398 жен
Урожд. - Крычкова Марфа Васильева
Отец - Крычков Василий (д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Несмеянова Параскева Алексеева
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Несмеянов Алексей
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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