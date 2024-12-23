Чиркова Макрина Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиркова Макрина Ларионова

Чиркова Макрина Ларионова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Чиркова Макрина Ларионова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
395-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.08.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
26.08.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 222об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 395 жен
Урожд. - Швалева Наталья Григорьева
Отец - Швалев Григорий (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Чиркова Макрина Ларионова
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Чирков Федор
Комментарий наборщика
в метрике:»Макарина»
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.