Малышева Васса Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышева Васса Петрова

Малышева Васса Петрова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Малышева Васса Петрова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
390-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.08.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
19.08.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 222
Полная запись МК
Счёт родившихся: 390 жен
Урожд. - Малышева Васса Петрова
Отец - Малышев Петр (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Малышева Екатерина (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - брат воспреемника №1, Малышев Петр (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.