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Чернов Егор

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Чернов Егор
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
384-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.08.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Верхняя Серга, Красноуфимский у., Пермская губ.
Дата крещения
08.08.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 222
Полная запись МК
Счёт родившихся: 384 муж
Урожд. - Чаурин Демид Алексеев
Отец - Чаурин Алексей
Воспр. - Чернов Егор (завод Верхняя Серга, Красноуфимский у., Пермская губ.)
Комментарий наборщика
м.б. Чиурин
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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