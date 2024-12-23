Анферов Тимофей
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Анферов Тимофей
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 381-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 01.08.1823
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Дата крещения
- 04.08.1823
- Священнослужители
- священник Агафонов Гавриил
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 222
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 381 муж
Урожд. - Анферов Матвей Львов
Отец - Анферов Лев
Воспр. - Анферов Тимофей
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.