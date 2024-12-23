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Аристов Лука

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Аристов Лука
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
378-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
27.07.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
30.07.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 222
Полная запись МК
Счёт родившихся: 378 жен
Урожд. - Аристова Евдокия Лукина
Отец - Аристов Лука (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Аксинья
Упомянутый в записи - племянник воспреемника №1, Аристов Лука (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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