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Черепанов Петр

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Черепанов Петр
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
374-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
25.07.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
непременный крестьянин
Дата крещения
26.07.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 222
Полная запись МК
Счёт родившихся: 374 жен
Урожд. - Худякова Параскева Абрамова
Отец - Худяков Абрам
Воспр. - Черепанова Параскева Федорова (завод Верхне Исетский, Екатеринбургский у., Пермская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Черепанов Петр, непременный крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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