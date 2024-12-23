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Черепанова Параскева Федорова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Черепанова Параскева Федорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
374-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.07.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Верхне Исетский, Екатеринбургский у., Пермская губ.
Дата крещения
26.07.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 222
Полная запись МК
Счёт родившихся: 374 жен
Урожд. - Худякова Параскева Абрамова
Отец - Худяков Абрам
Воспр. - Черепанова Параскева Федорова (завод Верхне Исетский, Екатеринбургский у., Пермская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Черепанов Петр, непременный крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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