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Седов Дмитрий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Седов Дмитрий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
359-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.07.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
04.07.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 221об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 359 жен
Урожд. - Седова Марфа Дмитриева
Отец - Седов Дмитрий (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Седова Евдокия Дементиева (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Седов Дементий (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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