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Черепанова Анна Тимофеева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Черепанова Анна Тимофеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
354-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.06.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
25.06.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 221об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 354 жен
Урожд. - Черепанова Февронья Ильина
Отец - Черепанов Илья
Воспр. - Черепанова Анна Тимофеева
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Черепанов Илья
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Черепанов Тимофей
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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