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Вершинин Ефим

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Вершинин Ефим
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
350-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.06.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Беликово, Вязниковский у., Владимирская губ.
Дата крещения
14.06.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 221
Полная запись МК
Счёт родившихся: 350 муж
Урожд. - Мефодий Ефимов
Отец - Ефим Онтонов (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Вершинин Ефим (д. Беликово, Вязниковский у., Владимирская губ.)
Комментарий наборщика
Дословно в метрике написано: "Владимирской губернии Вершковской округи", однако, учитывая, что Вершковская округа находилась в Костромской губернии, возможно, приписка восприемника определена неверно
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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