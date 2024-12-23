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Любимцов Мефодий Митрофанов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Любимцов Мефодий Митрофанов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
348-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.06.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
10.06.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 221
Полная запись МК
Счёт родившихся: 348 муж
Урожд. - Любимцов Мефодий Митрофанов
Отец - Любимцов Митрофан (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Никулин Илья Ефплов (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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