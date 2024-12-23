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Едриева Гликерия Григорьева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Едриева Гликерия Григорьева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
328-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.05.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Малый Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
13.05.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 220об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 328 жен
Урожд. - Едриева Гликерия Григорьева
Отец - Едриев Григорий (д. Малый Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Едриева Ирина (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - мать воспреемника №1, Едриева Пелагея, вдова (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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