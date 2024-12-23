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Бачурина Ирина

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Бачурина Ирина
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
325-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.05.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
04.05.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 220об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 325 жен
Урожд. - Бачурина Ирина
Мать - Бачурина Татьяна, солдатка (д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Шестакова Пелагея Прокопиева
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Шестаков Прокопей
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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