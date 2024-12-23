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Дьяконов Михей

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Дьяконов Михей
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
315-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.04.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Малый Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
23.04.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 220об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 315 жен
Урожд. - Дьяконова Александра Михеева
Отец - Дьяконов Михей (д. Малый Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Берсенева Ефимия Никиферова
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Берсенев Никифер
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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