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Носов Трофим Максимов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Носов Трофим Максимов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
310-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.04.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
15.04.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 220об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 310 муж
Урожд. - Носов Трофим Максимов
Отец - Носов Максим (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Носов Егор
Упомянутый в записи - дядя воспреемника №1, Носов Максим (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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