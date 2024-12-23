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Ладыгин Еремей

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ладыгин Еремей
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
299-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.04.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Малый Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
10.04.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 220
Полная запись МК
Счёт родившихся: 299 муж
Урожд. - Ладыгин Федор Еремеев
Отец - Ладыгин Еремей (д. Малый Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Курлыханов Иван
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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