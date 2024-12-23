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Несмеянов Василий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Несмеянов Василий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
291-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.04.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
02.04.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 220
Полная запись МК
Счёт родившихся: 291 муж
Урожд. - Несмеянов Родион Васильев
Отец - Несмеянов Василий (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Холкин Тимофей Герасимов
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Холкин Герасим
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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