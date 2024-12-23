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Кинев Захарий Иванов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Кинев Захарий Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
282-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.03.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
18.03.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 219об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 282 муж
Урожд. - Кинев Захарий Иванов
Отец - Кинев Иван (д. Емаши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Седых Николай
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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