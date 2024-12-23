Потеряев Василий Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотеряев Василий Егоров

Потеряев Василий Егоров

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Потеряев Василий Егоров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
272-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.02.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
28.02.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 219об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 272 муж
Урожд. - Потеряев Василий Егоров
Отец - Потеряев Егор (д. Большой Белокатай, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Катаевский Иаков
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.