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Едриева Неонила Романова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Едриева Неонила Романова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
270-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.02.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
25.02.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 219об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 270 жен
Урожд. - Едриева Евдокея Григорьева
Отец - Едриев Григорий (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Едриева Неонила Романова
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Едриев Роман
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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