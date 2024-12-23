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Едриев Григорий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Едриев Григорий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
270-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.02.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
25.02.1823
Священнослужители
священник Агафонов Гавриил
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 219об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 270 жен
Урожд. - Едриева Евдокея Григорьева
Отец - Едриев Григорий (д. Ногуши, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Едриева Неонила Романова
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Едриев Роман
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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