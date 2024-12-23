Худякова Агапия Андреева
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Худякова Агапия Андреева
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 263-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 12.02.1823
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Нас. пункт приписки
- д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата крещения
- 15.02.1823
- Священнослужители
- священник Агафонов Гавриил
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 219
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 263 жен
Урожд. - Худякова Агапия Андреева
Отец - Худяков Андрей (д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Худякова Евфросинья Андреева
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Худяков Андрей (д. Устьикинская, Емашинская вол., Троицкий у., Оренбургская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной
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