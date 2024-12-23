Дунаева Маремьяна
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Дунаева Маремьяна
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 254-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 12.01.1823
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Дата крещения
- 13.01.1823
- Священнослужители
- священник Агафонов Гавриил
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 219
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 254 жен
Урожд. - Брагина Евгения Иаковова
Отец - Брагин Иаков
Воспр. - Дунаева Маремьяна
Упомянутый в записи - мать воспреемника №1, Дунаева Наталья, солдатка
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной
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