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Пономарев Петр Иоаннов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Пономарев Петр Иоаннов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
245-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.12.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
21.12.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 218
Полная запись МК
Счёт родившихся: 245 муж
Урожд. - Седухин Василий Семионов
Отец - Седухин Семион (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Пономарев Петр Иоаннов (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Пономарев Иоанн, священник (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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