Немчинов Иван
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Немчинов Иван
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 209-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 09.11.1823
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Дата крещения
- 10.11.1823
- Священнослужители
- священник Иоанн Пономарев
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 217
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 209 жен
Урожд. - Немчинова Стефанида Иванова
Отец - Немчинов Иван
Воспр. - Завьялова Параскева
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Завьялов Гаврило
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной
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