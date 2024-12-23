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Ребухина Стефанида Стефанова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ребухина Стефанида Стефанова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
203-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.11.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
06.11.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 217
Полная запись МК
Счёт родившихся: 203 жен
Урожд. - Ребухина Стефанида Стефанова
Отец - Ребухин Стефан (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Шаврина Евдокея Михеева
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Шаврин Михаил
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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