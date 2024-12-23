Зуев Феодор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуев Феодор

Зуев Феодор

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Зуев Феодор
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
193-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.10.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
25.10.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 216об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 193 жен
Урожд. - Зуева Параскева Феодорова
Отец - Зуев Феодор (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Зуева Ксения
Упомянутый в записи - мать воспреемника №1, Зуева Евдокия
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.