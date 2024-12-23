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Цыпилов Давыд

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Цыпилов Давыд
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
176-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.10.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
01.10.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 216об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 176 жен
Урожд. - Цыпилова Пелагея Давыдова
Отец - Цыпилов Давыд (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Подосенова Марфа Феодорова
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Подосенов Иван
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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