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Пирошков Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Пирошков Иван
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
174-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
30.09.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
30.09.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 216
Полная запись МК
Счёт родившихся: 174 жен
Урожд. - Плешкова Фекла Тимофеева
Отец - Плешков Тимофей
Воспр. - Пирошкова Васса Леонтьева
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Пирошков Иван
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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