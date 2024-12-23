Матфей Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатфей Романов

Матфей Романов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Матфей Романов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
140-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.08.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
11.08.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 215об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 140 муж
Урожд. - Матфей Романов
Отец - Роман Николаев (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Стефан Николаев
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.