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Ваняшкин Василий Мосеев

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ваняшкин Василий Мосеев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
121-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.07.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
20.07.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 215
Полная запись МК
Счёт родившихся: 121 муж
Урожд. - Ваняшкин Василий Мосеев
Отец - Ваняшкин Мосей (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Пономарев Петр Иоаннов (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Пономарев Иоанн, священник (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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