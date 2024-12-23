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Любимов Савелий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Любимов Савелий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
118-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.07.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
13.07.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 215
Полная запись МК
Счёт родившихся: 118 муж
Урожд. - Любимов Семион Савелиев
Отец - Любимов Савелий
Воспр. - Деулин Иван
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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