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Пономарев Иоанн

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Пономарев Иоанн
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
98-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
10.06.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
священник
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
10.06.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 214об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 98 муж
Урожд. - Куляев Тихон Устинов
Отец - Куляев Устин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Пономарев Петр Иоаннов
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Пономарев Иоанн, священник (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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