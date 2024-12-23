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Пономарев Петр Иоаннов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Пономарев Петр Иоаннов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
98-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.06.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
10.06.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 214об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 98 муж
Урожд. - Куляев Тихон Устинов
Отец - Куляев Устин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Пономарев Петр Иоаннов
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Пономарев Иоанн, священник (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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