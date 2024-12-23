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Пантелеев Иаков Иванов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Пантелеев Иаков Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
76-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.04.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
29.04.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 214
Полная запись МК
Счёт родившихся: 76 муж
Урожд. - Пантелеев Иаков Иванов
Отец - Пантелеев Иван Стефанов (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Курочкин Афонасей
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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