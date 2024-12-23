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Пшеницын Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Пшеницын Иван
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
57-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.04.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
09.04.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 213об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 жен
Урожд. - Пшеницына Ирина Иванова
Отец - Пшеницын Иван (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Пшеницына Татиана Леонтиева
Упомянутый в записи - брат воспреемника №1, Пшеницын Иван (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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