Баженов Иван Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаженов Иван Егоров

Баженов Иван Егоров

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Баженов Иван Егоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
30-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.02.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
служитель
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
22.02.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 213
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Баженов Василий Иванов
Отец - Баженов Иван Егоров, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Пономарев Иоанн
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.