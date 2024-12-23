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Пашков Феодор Петров

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Пашков Феодор Петров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
24-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.02.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
01.02.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 212об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Пашков Феодор Петров
Отец - Пашков Петр (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Крюков Михаил Михайлов
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Крюков Михаил
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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