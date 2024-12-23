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Хомячин Анкудин

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Хомячин Анкудин
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
374-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
08.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Новый (Малый) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата смерти
08.1822
Возраст (лет)
78
Причина смерти
старостью
Священнослужители
Совершал погребение: священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 43об
Полная запись МК
Счёт умерших: 203 муж
Умерш. - Хомячин Анкудин (д. Новый (Малый) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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