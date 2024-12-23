Носов Димитрий Иванов
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Носов Димитрий Иванов
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер в справочнике
- 303-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 03.1822
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Нас. пункт приписки
- д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата смерти
- 03.1822
- Возраст (месяцев)
- 6
- Причина смерти
- корью
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Гавриил Агафонов
- Архивный код
- ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 41
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 166 муж
Умерш. - Носов Димитрий Иванов (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Отец умерш. - Носов Иван (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
- Примечание / Дополнительно
- Деревни Ногушинские и Емашинские
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- Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной
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