Малышева Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышева Марфа

Малышева Марфа

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Малышева Марфа
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
287-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
02.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
солдатка
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата смерти
02.1822
Возраст (лет)
50
Причина смерти
водянкой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 40об
Полная запись МК
Счёт умерших: 134 жен
Умерш. - Малышева Марфа, солдатка (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.