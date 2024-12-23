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Гошенинова Евдокия Парфенова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Гошенинова Евдокия Парфенова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
285-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
02.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата смерти
02.1822
Возраст (месяцев)
10
Причина смерти
худобой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 40об
Полная запись МК
Счёт умерших: 133 жен
Умерш. - Гошенинова Евдокия Парфенова (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Отец умерш. - Гошенинов Парфен (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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