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Иоанн Филиппов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Иоанн Филиппов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
269-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
10.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Красный Яр, Дуванская вол., Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата смерти
10.1822
Возраст (лет)
12
Причина смерти
оспой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 39об
Полная запись МК
Счёт умерших: 140 муж
Умерш. - Иоанн Филиппов (д. Красный Яр, Дуванская вол., Уфимский у., Оренбургская губ.)
Отец умерш. - Филипп Матфиев (д. Красный Яр, Дуванская вол., Уфимский у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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