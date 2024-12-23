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Ковшиева Васса

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ковшиева Васса
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
258-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
10.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата смерти
10.1822
Возраст (месяцев)
2
Причина смерти
худобой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 39об
Полная запись МК
Счёт умерших: 126 жен
Умерш. - Ковшиева Васса (д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Мать умерш. - Ковшиева Мавра, солдатка (д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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