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Кирилова Афанасия Софронова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Кирилова Афанасия Софронова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
226-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
08.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата смерти
08.1822
Возраст (лет)
3
Причина смерти
худобой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 38об
Полная запись МК
Счёт умерших: 111 жен
Умерш. - Кирилова Афанасия Софронова
Отец умерш. - Кирилов Софрон
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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