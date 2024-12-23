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Белышев Никита Кириллов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Белышев Никита Кириллов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
124-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
04.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата смерти
04.1822
Возраст (лет)
78
Причина смерти
горячкой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 35
Полная запись МК
Счёт умерших: 64 муж
Умерш. - Белышев Никита Кириллов (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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