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Корлыханов Федор

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Корлыханов Федор
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
101-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
29.08.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
29.08.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 184об
Полная запись МК
Счёт браков: 101
Жених - Цыпышев Иван Иванов, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Калмакова Параскева, вдова (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Цыпышев Михайло, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Корлыханов Федор, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Цыпышев Изотей, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
Комментарий наборщика
В фамилии поручителя №2 по жениху скорее всего ошибка: записан как Крылаханов
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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